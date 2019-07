David Villa: «Não teriam contratado João Félix se não estivessem seguros dele»

David Villa, atualmente nos japoneses do Vissel Kobe, não perdeu o contacto com o futebol europeu e, em entrevista ao site 'Goal', elogiou a contratação de João Félix por parte do Atlético Madrid. Para o antigo internacional espanhol, os colchoneros "estão muito seguros" do valor do jovem avançado português para avançar com 126 milhões de euros para a sua contratação."Com a quantidade de dinheiro que pagaram e a forma como o Atleti gere estas questões, estou certo que não o teriam contratado se não estivessem seguros sobre ele. Não o vi jogar muito mas a 'afición' colchonera é muito agradecida ao trabalho. Podes falhar mas se dás tudo, toda a gente fica contente", garantiu o atacante, campeão do Mundo em 2010 e da Europa em 2008."Precisas de jogadores que estejam sempre comprometidos com o emblema. Estive uma temporada no Atlético, com altos e baixos, marquei 15 golos e ganhámos a liga [2013/14]... ainda hoje há adeptos que me agradecem", lembrou David Villa.A saída de Griezmann dos colchoneros foi explicada pelo avançado. "Nunca é fácil. Eu mudei muitas vezes de equipas e são muitos os fatores que o determinaram. Quando troquei o Valencia pelo Barcelona não sabia se ia triunfar, não tinha uma bola de cristal. A verdade é que cabe ao jogador decidir. Pode parecer algo mal para algumas pessoas, mas é preciso saber as suas motivações", finalizou o atacante, de 37 anos.