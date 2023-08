De volta à estaca zero: João Félix e Al Hilal sem acordo

O futuro de João Félix não vai passar pelo Al Hilal pois os clubes não chegaram a acordo. Os árabes aceitaram pagar os 15 M€ que o Atlético Madrid exige pelo empréstimo de 1 ano – mais os 7 M€ limpos de ordenado –, mas dado o poderio financeiro do Al Hilal, os colchoneros só equacionavam uma venda definitiva e por uma verba próxima dos 100 M€.Ora, os árabes não se mostraram dispostos a pagar tanto dinheiro por João Félix, o qual também recusou uma mudança definitiva para o Al Hilal e tudo voltou à estaca zero. Tal como Record noticiou ontem, o avançado aceitava jogar um ano por empréstimo no Al Hilal, desde que fosse já com um valor mais realista fixado para a compra do passe no final da época. Isso abriria uma janela de oportunidade ao Benfica. Certo é que Simeone não conta com o internacional português.