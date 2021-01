«Demonstrou que merece ser titular»: espanhóis elogiam exibição de João Félix

João Félix esteve este domingo em destaque no triunfo do Atlético Madrid sobre o Valencia. Com um golo e uma assistência para Luis Suárez, o internacional português foi a grande figura no conjunto de Diego Simeone, que conseguiu uma reviravolta no marcador e reforçou a liderança da La Liga.





A exibição do avançado de 21 anos, que voltou a marcar quase dois meses depois, resulta em grandes elogios na análise ao encontro realizada pelos dois principais jornais desportivos espanhóis."O português voltou ao onze com uma atuação muito positiva. Grande golo acrobático após um canto e assistência para Suárez no segundo golo, após conduzir e procurar a desmarcação do uruguaio, colocando em dúvida Gabriel e permitindo o remate do '9'. Muito ativo desde o início do jogo, querendo ser protagonista com a bola. A equipa fechou-se muito na primeira parte perto da baliza de Oblak, o que dificultou que pudesse ser visto, mas procurou sempre aparecer em zonas avançadas do terreno para demonstrar a sua qualidade"."Demonstrou que quer ganhar lugar no onze e que merece ser titular. Golo e grande passe no golo de Luis Suárez. Com vontade, decisivo e fazendo a diferença para a sua equipa. Muito rápido a reagir no golo que marcou e decisivo no segundo golo do Atlético".