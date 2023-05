Depay lesiona-se no treino do Atlético Madrid e deverá falhar o próximo jogo

O avançado do Atlético de Madrid, Memphis Depay, falhou o treino de hoje dos colchoneros devido a uma lesão contraída no gémeo da perna direita.Segundo o clube madrileno, Depay ainda está a ser observado, todavia, consoante as informações partilhadas pelo 'AS', é provável que o jogador de 29 anos não jogue frente ao Cádiz, estando ainda em risco para as próximas partidas.O Atlético Madrid vem de uma série de três vitórias consecutivas, que começou após a derrota frente ao Barcelona, em Camp Nou, por 1-0. Os colchoneros ocupam, atualmente, a terceira posição no campeonato espanhol, o que lhes garante a participação na próxima edição da Liga dos Campeões.Juntamente com Depay, ficam de fora do próximo encontro Oblak, Savic, Reinildo e Llorente.