'Desfalque' no Atlético Madrid: Simeone só tem 16 jogadores para o jogo com o FC Porto

Ao dia de ontem, o Atlético só tinha 16 jogadores do plantel principal disponíveis para o jogo com o FC Porto, encontro da 1.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões (quarta-feira, 20 horas). Oblak lesionou-se e está ainda em dúvida, tal como Lemar. Reguilón, Savic e Cunha recuperam de problemas físicos e Felipe vai cumprir castigo.Entretanto, o FC Porto vai concluir a preparação para a partida com os colchoneros, em Madrid, no Olival, com sessões esta tarde e amanhã de manhã. As conferências de imprensa, contudo, serão realizadas amanhã na capital espanhola.