Diego Costa arrasador: «Balneário do Atlético Madrid é uma porcaria e a Academia está morta»

Diego Costa, experiente avançado brasileiro que se encontra sem clube depois de terminar contrato com o Atlético Mineiro, concedeu esta sexta-feira uma entrevista ao canal de YouTube 'Pilhado' onde falou abertamente dos últimos anos da carreira. O internacional espanhol foi questionado sobre a qualidade das infraestruturas dos dois clubes e respondeu de forma bem polémica, afirmando que os colchoneros não têm infraestruturas para uma equipa de "nível europeu".

"O estádio do Atlético Madrid tão pouco é de nível europeu. Isso é tudo mentira. No Atlético Mineiro, no que toca à estrutura, à qualidade que dão aos jogadores, comida, é tudo top. No Atlético Madrid não há nada disso. Não têm nível europeu. O balneário do Centro de Treinos e a Academia também está morta", atirou o avançado brasileiro.