Diego Costa na mira do fisco espanhol que reclama um milhão de euros

O fisco espanhol acusou esta terça-feira o jogador Diego Costa de defraudar os cofres públicos em mais de um milhão de euros em 2014, quando se transferiu do Atlético de Madrid para os ingleses do Chelsea.De acordo com a Agência Tributária espanhola, Diego Costa, que já representou o Sporting de Braga e o Penafiel, não declarou os rendimentos pagos pelo clube britânico pela cessação dos seus direitos de imagem, apesar de ter residência fiscal no país.Diego Costa recebeu 1.371.098,31 euros, em 2013, referentes a direitos de imagem, mas na declaração de rendimentos não incluiu os valores pagos pelo Chelsea, que - de acordo com o Ministério Público - causou uma perda para os cofres públicos de 1.014.416,76 euros.O Ministério Público acusa o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que assinou pelo clube de Londres em 25 de junho de 2014, de não declarar a verba referente aos direitos de imagem estar a obter "um benefício fiscal ilícito".