Diego Costa no adeus ao Atlético Madrid: «Não quero dizer o que todos dizem quando saem de um clube...»

Diego Costa despediu-se esta quarta-feira do Atlético Madrid, um dia depois de ter rescindido o contrato. Numa mensagem dirigida à sua "gente" mostrou-se "triste por não continuar a fazer parte da família mas feliz" por ter vestido essa camisola.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diego Costa (@diego.costa)

"Quero dizer-vos que me sinto feliz por ter podido fazer história e colocar o meu pequeno nome na deste grande clube. Algo que sempre quis mas que nunca pude imaginar que viesse a acontecer", refere.Diego Costa agradece aos colegas, dirigentes, equipa técnica, médicos e adeptos. "Recordo os momentos - em que no Calderón primeiro e no Wanda depois - gritaram o meu nome e quero dizer-vos que são momentos especiais para mim. Mais que os títulos, porque o carinho será sempre o mais importante para mim", diz.E conclui: "Não quero dizer o que todos dizem quando saem de um clube. Aquilo de que serei mais um. Demonstrei-o em campo, em cada jogo... Eu já sou do Atleti".