«Diego Costa por pouco não andou à pancada com adjunto de Simeone»

A súbita saída de Diego Costa do Atlético Madrid foi explicada pelo jornalista José Ramón de la Morena, no programa 'El Transistor', da 'Onda Cero'. O jogador estaria "numa situação muito incómoda no clube desde o início da temporada". De La Morena contou, inclusivamente, que o avançado por pouco não andou à pancada com o adjunto de Simeone.





"Não foi uma coisa de agora, a situação estava crispada. O Simeone tentou ajudá-lo, mas depois chegou o Luis Suárez e o Simeone alternou os dois nos primeiros jogos", começou por explicar o jornalista."Mas a atitude do Diego Costa foi-se tornando cada vez mais insolente, em vez de um jogador converteu-se num personagem tóxico no balneário e o clube não queria isso. O Atlético quis negociar a saída mas ele exigia o pagamento integral do contrato", acrescentou.O jornalista revela que houve momentos de grande tensão. "A relação com o treinador nos treinos era sofrível, mas com Nelson Vivas, o adjunto de Simeone, era pior. Depois de chegarem de San Sebastián, por pouco não andou à pancada com ele."E prossegue: "O Diego Costa às tantas falou com o diretor desportivo, disse-lhe que tinha um problema familiar e que queria ir para o Brasil, a sua família já tinha ido embora. O diretor desportivo disse-lhe que fosse, mas que não podia jogar em nenhuma equipa da Liga dos Campeões ou da Liga espanhola sem pagar uma cláusula de 20 milhões de euros. Ele recusou."A situação piorou depois disso. "Deixou de treinar", explicou o jornalista, dizendo que o clube tinha a intenção de o afastar da equipa, por indisciplina, mas que acabou por optar pela rescisão.