Diego Godín: «É provável que o ego de João Félix tenha prevalecido»

Diego Godín concedeu esta terça-feira uma entrevista ao 'El Partidazo de COPE', onde um dos temas de conversa, para além da sua recente retirada do futebol profissional, foi a possível saída de João Félix do Atlético Madrid e a rutura entre as duas partes.





"Se ele [João Félix] quer sair ou o clube quer que ele saia, está claro que ele não conseguiu adaptar-se à família. Se há algo que o Cholo [Diego Simeone] tentou assegurar-se é que o grupo está sempre à frente de qualquer ego pessoal e isso é fundamental para a forma como o Atlético Madrid compete. É um miúdo com muita qualidade, mas não se adaptou ao Cholo nem ao grupo", começou por dizer o agora ex-internacional uruguaio, afirmando que não terá sido por falta de ajuda dos companheiros de equipa que João Félix não se adaptou ao clube.

"É provável que o ego de João Félix tenha prevalecido. Certamente que Koke e Griezmann fizeram de tudo para tentar guiá-lo na direção certa. A relação com o clube e com Cholo [Simeone] não parece ser boa", acrescentou.



Recorde-se que apesar de ainda ter mais quatro anos de contrato (válido até junho de 2027) com o Atlético Madrid, o cenário mais provável para o futuro de João Félix é a saída do clube espanhol durante esta janela de mercado. Os colchoneros têm procurado uma solução definitiva, com a transferência do avançado, mas até ao momento só têm chegado propostas de empréstimo e as possibilidades em cima da mesa são o futebol saudita ou, em último recurso, o regresso ao Benfica.