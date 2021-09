Diego Simeone diz que respeita os árbitros

A expulsão de João Félix, frente ao Ath. Bilbao, continua a fazer furor em Espanha. Mas os problemas do Atlético Madrid com a arbitragem não se resumem ao avançado português, pois metade dos cartões da equipa, num total de 22 amarelos e dois vermelhos (em 5 jogos na Liga), foram consequência de protestos. "Temos de melhorar nesse aspeto. Respeitamos muito os árbitros. Mas temos de baixar esses números, porque não são bons para nós", referiu Diego Simeone na antevisão à deslocação (hoje) ao terreno do Getafe. João Félix não vai a jogo e os colchoneros esperam que apenas falhe esta partida, pois tratou-se de duplo amarelo e o relatório do árbitro Gil Manzano não menciona qualquer insulto. Assim, Griezmann deve fazer dupla com Suárez frente ao Getafe. "Confio plenamente nele", vincou o técnico.