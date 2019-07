Diego Simeone e a goleada ao Real Madrid: «Queremos continuar a melhorar»

A goleada (7-3) do Atlético ao Real Madrid fez eco na imprensa mundial. Contudo, apesar dos números, Diego Simeone reitera a possibilidade de alguma euforia pela goleada imposta ao eterno rival, afirmando que trata-se apenas de "um jogo de preparação".





"Estamos na pré-temporada, temos de adicionar minutos aos jogadores e ver como correspondem. Apesar do resultado frente ao Real Madrid, nós não 'aparecemos' no jogo frente ao Chivas. Vamos continuar a tentar. Queremos continuar a ganhar", afirmou o técnico, na antevisão ao jogo de preparação com o LA Galaxy, na próxima quarta-feira.

Questionado sobre a saída de Antoine Griezmann para o Barcelona, Diego Simeone não quis entrar na polémica e desejou o melhor ao seu antigo jogador. "Eles deu-nos tudo, prefiro não falar no fim de uma relação de cinco anos, mas sim a caminhada que fizemos durante esses anos. Em cinco anos ele respondeu sempre em campo, com um elevado nível de comprometimento. Os números dele aqui são fantásticos e só posso desejar-lhe o melhor no Barcelona", concluiu.



Relembre-se que o avançado francês saiu para o Barcelona a troco de 120 milhões de euros.