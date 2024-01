Diego Simeone e a polémica vitória do Real Madrid: «Pensam que somos todos parvos e isso irrita»

Diego Simeone veio a público falar sobre a divulgação dos áudios do VAR do polémico triunfo (3-2) do Real Madrid na receção ao Almería, a contar para a 21.ª jornada da Liga espanhola. Na antevisão ao encontro de amanhã frente ao Sevilha, referente aos 'quartos' da Taça do Rei, o técnico do Atlético Madrid deixou a sua visão sobre os recentes acontecimentos que fizeram estalar o verniz no futebol do país vizinho."Os árbitros estão sob muita pressão, sem dúvida. O VAR melhora-os, mas ao mesmo tempo expõe-nos, é essa a realidade. Depois podemos discutir se os áudios estão correctos. A questão não é o facto de serem divulgados, mas o que acontece neles. Eles pensam que somos todos parvos e isso irrita", referiu 'El Cholo', acrescentando: "Todos nós podemos cometer erros, ninguém é perfeito, mesmo com a possibilidade do VAR. Quando tudo é feito com naturalidade, tudo flui. Quando isso não acontece, as pessoas ficam nervosas, vão para o estádio e assim que há uma ação na área, é penálti, quando pisam um jogador, é penálti e expulsão. Os árbitros estão sobrecarregados. Penso que é um momento muito complicado para eles. A única forma de melhorarmos, na nossa posição de treinadores e jogadores, é estarmos calados, correr e deixá-los arbitrar. E jogar, é a única coisa que podemos fazer."Refira-se que, depois de a equipa visitante ter arrasado publicamente a equipa de arbitragem, o Comité Técnico de Arbitragem daquele país abriu uma investigação para determinar como o áudio de uma comunicação entre o juiz da partida e o VAR, num lance que não foi analisado no monitor, veio a público. O jogo, diga-se, teve contornos polémicos devido ao facto de o árbitro ter decidido sempre a favor dos merengues nas três idas ao VAR, na 2.ª parte, depois da turma visitante se apanhar a vencer por 2-0.