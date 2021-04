Diego Simeone e a Superliga Europeia: «Estou preparado para treinar onde me digam»

A UEFA deverá anunciar amanhã o novo formato da Liga dos Campeões, que entrará em vigor a partir de 2024, mas, em paralelo, Real Madrid e Manchester United, uns dos maiores promotores da Superliga Europeia, estão prontos a movimentar-se nas próximas horas para fazer face ao iminente anúncio da UEFA. Questionado este domingo sobre o apoio do At. Madrid à Superliga, Diego Simeone não se alongou em comentários, mas sublinhou esperar a melhor decisão dos colchoneros.





"Estou preparado para treinar onde me digam. Em princípio, os treinadores estão preparados para treinar e não tenho dúvidas de que o nosso clube vai tomar a melhor decisão para o futuro do clube", disse o treinador após a vitória por 5-0 frente ao Eibar A Superliga Europeia já contará com o apoio da maior parte dos verdadeiros gigantes do futebol europeu. Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham, em Inglaterra, Real Madrid, Barcelona e Atlético, em Espanha, são alguns dos emblemas que estarão dispostos a avançar para a nova competição.