Diego Simeone e as relações sexuais: «Com quatro por mês não jogas na minha equipa»

Diego Simeone deu uma entrevista ao programa 'El Partidazo de COPE' onde a dada altura foi confrontado com uma estatística que pouco ou nada tem a ver com futebol.O entrevistador explicou que, segundo um estudo recente, os espanhóis têm uma média de 56 relações sexuais por ano. Ora, sendo o treinador do Atlético Madrid um argentino que vive há muitos anos em Espanha, qual será a sua média?"Quantas vezes disseste? 56? 56 por ano? Quantas vezes dá isso por mês? Quatro? Quatro por mês não...", atirou. "Com quatro por mês não jogas na minha equipa", acrescentou, arrancando uma gargalhada geral.Depois perguntaram-lhe se no seu caso ia às 15 vezes por mês. "Não vou dizer. Mas temos uma boa média."