Diego Simeone e o futuro de João Félix: «O que vier a acontecer não depende de mim»

João Félix voltou a demonstrar a sua importância no ataque do Atlético Madrid ao apontar o primeiro dos dois golos dos colchoneros no triunfo por 2-0 sobre o Elche esta quinta-feira - já leva três jogos consecutivos a marcar.

Em declarações no final da partida, Diego Simeone foi convidado a falar sobre o futuro do avançado internacional português, que ao que tudo indica poderá abandonar o clube na reabertura do mercado de transferências. "Volto a dizer o mesmo de sempre. Penso que os jogadores estão comigo e querem dar o melhor em prol da equipa e do clube. O que vier a acontecer não depende de mim. Entendeu-se bem com Griezmann e Morata e dá-nos a opção de fazer mais dano aos adversários. Estou habituado a dar tudo pelo melhor do clube", afirmou o técnico argentino, em declarações citadas pelo jornal espanhol 'Marca'.