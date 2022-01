Diego Simeone espera resposta frente à Real Sociedad

Com apenas uma vitória nas últimas seis jornadas da Liga – está já a 16 pontos (com menos um jogo) do líder Real Madrid – e depois da derrota nas meias-finais da Supertaça, o campeão Atlético Madrid procura hoje evitar mais uma desilusão, agora na Taça do Rei. A deslocação a San Sebastian para defrontar a Real Sociedad, nos ‘oitavos’, não se antevê nada fácil, mas Simeone mostrou-se ontem confiante que os bons resultados regressarão. “Não posso pedir aos jogadores outra coisa que não o que já têm feito. Sei o que tenho, acredito na equipa e não tenho dúvidas que vão a responder bem”, frisou o técnico colchonero.

João Félix volta a liderar o ataque – Suárez continua no banco –, mas haverá baixas de peso: Griezmann, Kondogbia, Marcos Llorente e Savic devido a lesão; Giménez está castigado.