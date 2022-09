Diego Simeone: «FC Porto é uma equipa à imagem do seu treinador»

Diego Simeone deixou elogios ao FC Porto de Sérgio Conceição na conferência de imprensa desta terça-feira. Em declarações na antevisão ao embate entre as duas formações na fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador argentino dos colchoneros sublinhou a "vitalidade, intensidade e trabalho coletivo" dos azuis e brancos, alertando ainda para o bom momento que a sua equipa atravessa, em especial de João Félix. Na opinião de 'El Cholo', o avançado internacional português atravessa "o melhor momento" desde que chegou ao Atlético.

"Não é apenas mais um jogo, a Liga dos Campeões é sempre diferente e uma oportunidade para fazer as coisas bem. É um grande jogo e há que ser forte numa competição muito completa mas há sempre oportunidade para melhorarmos. O FC Porto é uma equipa à imagem do seu treinador, com vitalidade, intensidade, trabalho coletivo importante de todos os seus jogadores que faz com que sejam uma equipa competitiva e que compita como compete. Nós estamos bem, apesar de termos perdido frente ao Villarreal, estivemos equilibrados e vejo que estamos a crescer, com mais agressividade, velocidade no nosso jogo e uma pressão mais dinâmica do que na época transata. Depende sempre dos jogadores e esperamos poder acompanhá-los para tirarmos o melhor de cada um", começou por dizer o técnico dos colchoneros, deixando um comentário sobre a dupla da frente, Morata e Félix.

"Estamos a trabalhar muito melhor como equipa e a partir dos posicionamentos deles em campo dão outras possibilidades aos nossos médios e à nossa zona defensiva. Tanto eles como o Cunha e o Correa têm estado muito bem, o que nos dá algum entusiasmo porque com tantas competições vamos mesmo precisar de todos. O João [Félix] está no seu melhor momento desde que estamos junto, está mais maduro, mais forte e seguro de si mesmo e das suas capacidades. Tem condições, talento, capacidade e só tem de colocar tudo isso em campo", atirou.

Já sobre Oblak, Diego Simeone revelou que o guardião esloveno será avaliado amanhã, deixando a dúvida sobre quem estará à frente da baliza frente ao FC Porto. "Vai ser avaliado amanhã e a partir daí decidiremos o que vai acontecer. O Ivo está pronto [para assumir a titularidade], acreditamos nele e se tiver a oportunidade espero que a aproveite bem porque tem as condições necessárias para tal", disse, finalizando com um comentário para os adeptos e para os jogadores: "Depois de 10 anos [à frente da equipa] acho que não é necessário mandar-lhes uma mensagem, mas sim trabalhar e mostrar em campo o que queremos, que é ganhar e jogar bem porque é isso que as pessoas querem. Fizemos uma boa campanha na Champions na última temporada, estivemos perto de estarmos juntos com os melhores, mas agora há que mostrar isso com feitos."