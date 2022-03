Diego Simeone: «Foi um dos nossos melhores jogos esta época»

Diego Simeone era um treinador satisfeito após a vitória (0-1) do Atlético Madrid diante do Manchester United, em Old Trafford, que carimbou o apuramento dos colchoneros para os 'oitavos' da Liga dos Campeões."Estou feliz. Há muitas pessoas a trabalhar no duro para que consigamos ter estes momentos. Foi um esforço brilhante dos jogadores e um dos nossos melhores jogos esta época", começou por referir no final da partida."Começámos com um 5-3-2, depois mudámos para 5-4-1 com Antoine Griezmann na direita do meio-campo e Renan Lodi a crescer cada vez mais na esquerda", acrescentou, deixando elogios ao lateral brasileiro. "Lodi está a ir muito bem. Teve que esperar muito tempo [para entrar na equipa], mas o futebol é maravilhoso porque quando treinas duro e estás pronto para jogar, há sempre há uma oportunidade."Por fim, Simeone destacou a segurança dada pela defesa e a exibição de Oblak. "A defesa foi brilhante e Jan Oblak ajudou-nos a manter a calma durante todo o jogo. Foi um verdadeiro esforço de equipa", finalizou.