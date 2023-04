Diego Simeone: «Gosto bastante deste Barcelona»

O Atlético de Madrid desloca-se domingo a Camp Nou para defrontar o Barcelona (15h15), num jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga espanhola. Diego Simeone realçou a revolução no clube desde chegada de Xavi e confessou que aprecia o futebol dos catalães."Vejo um Barcelona que gosto bastante. Cresceu muito desde a chegada de Xavi, é o Barcelona no seu estado puro, está a fazer uma grande temporada na Liga e melhorou bastante e isso é uma mais valia para o estilo de jogo que sempre será ofensivo. Historicamente o Barcelona tem essa dinâmica por conta das características ofensivas dos seus jogadores e ter melhorado defensivamente dá um valor extra ao trabalho de Xavi", afirmou em conferência de imprensa.Questionado sobre o título - o Atlético está a 13 pontos do Barcelona - Simeone está apenas focado neste duelo."Fico-me pelo facto de jogarmos com uma equipa importante. Temos de dar o nosso melhor", referiu.