Diego Simeone: «João Félix terá de competir com Morata, Memphis, Griezmann e Correa...»

O Atlético Madrid arrancou esta segunda-feira a Liga espanhola 2023/24 com um triunfo caseiro sobre o Granada, por 3-1, com João Félix, muito assobiado pelos adeptos 'colchoneros', a assistir ao encontro no banco de suplentes.

No final do encontro, Diego Simeone foi questionado sobre a situação de João Félix, ao que respondeu: "A Liga começou e o João está connosco, sabe o que necessitamos e o que lhe vamos exigir. Terá de competir com Morata, Memphis, Griezmann e Correa e se estiver melhor do que eles jogará".





O internacional português foi assobiado antes e depois do jogo.

Morata, aos 45+2 minutos, abriu o marcador, mas o Granada, com o guarda-redes André Ferreira na baliza, refez a igualdade, aos 62, por Samu.

Ao contrário de Félix, o holandês Depay saltou do banco para dar nova vantagem ao Atlético, aos 67 minutos, e Llorente acabou com as dúvidas, aos 90+8.

Destaque ainda para Wilson Manafá, ex-lateral do FC Porto, que também ficou pelo banco de suplentes, mas do Granada.





