Diego Simeone: «Não são os nomes que fazem uma equipa»

Diego Simeone não entra em ilusões mesmo depois das muitas contratações que vieram reforçar o plantel dos atuais campeões da LaLiga: "Quando alguém fala do melhor ou pior, ou do mais curto ou mais extenso plantel, isso vê-se em consequência do que vai acontecer ao longo da temporada. Não são os nomes que fazem uma equipa, são os homens", afirmou ontem na antevisão ao jogo de hoje com o Espanyol (13 horas).





E sublinhou: "Só é possível dizer se um grupo é bom, mau ou médio no final. É muito fácil falar dos nomes mas são os homens, a sua força e como se comportam em campo que fazem uma equipa".Recorde-se que o clube espanhol reforçou-se este mercado com o avançado brasileiro Matheus Cunha, com o médio Rodrigo de Paul e, para regozijo dos adeptos,"Encontrei um Griezmann com muita vontade de voltar ao Atleti. Entusiasmadíssimo com a oportunidade de regressar à equipa. Imagino que os adeptos do Atlético exigirão diariamente o máximo de Griezmann, tal como do resto de nós", contou o técnico argentino.Porém,e o treinador argentino foi questionado sobre a possibilidade de utilizar ao mesmo tempo Griezmann, Suaréz e João Félix. Contudo, Ell Cholo não desvendou quais os planos que tem para o setor mais ofensivo da equipa: "Podemos jogar com as caraterísticas dos jogadores que temos. Podemos jogar com quatro atrás ou com três. O nosso setor mais avançado cresceu ao nível da concorrência interna. Além desses três, temos o Correa, o Lemar e o Cunha. São as opções que temos para as três posições. A competição entre eles será importante e quem sairá beneficiado são os adeptos e o clube".