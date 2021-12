Diego Simeone: «O FC Porto tem uma equipa extraordinária»

Diego Simeone teceu rasgados elogios à equipa do FC Porto, destacando o trabalho feito por Sérgio Conceição nestas quatro épocas e meia que leva no comando dos dragões. O técnico argentino apontou ainda os portistas como favoritos ao apuramento, devido à vantagem pontual no Grupo B da Champions."O FC Porto tem uma equipa extraordinária, vem fazendo tudo muito bem nas épocas anteriores, Conceição tem feito um trabalho muito estruturado, é uma equipa muito forte defensivamente, muito equilibrada no meio-campo, com muita gente para recuperar a bola, saindo rápido para o contra-ataque, joga com intensidade, com boa velocidade de jogo. É uma equipa que gosto, muito boa, que cria muito jogo. Considero que parte mais favorita do que os outros para esta jornada, porque tem mais pontos do que nós e o AC Milan", destacou Simeone, há poucos minutos, na conferência de imprensa de lançamento do jogo do Dragão.De resto, foi possível perceber a preocupação de Diego Simeone. O Atlético Madrid vem de uma derrota caseira frente ao Maiorca e a proximidade da deslocação ao Dragão não deu grande margem para preparar a equipa. Nestas circunstâncias, o argentino apela ao caráter dos jogadores para dar a volta à situação."São poucos dias de intervalo, quando precisamos de trabalhar. Tentámos falar e encontrar o caminho que nos leve a sentir bem no campo, se pudermos controlar o rumo do jogo, a partir daí as coisas surgirão. Ganhar é sempre saudável, faz bem, temos um jogo muito importante, contra um rival que compete muito bem, que está em primeiro no campeonato português, o AC Milan também está em primeiro lugar na liga italiana, estamos a defrontar equipas muito fortes, que estão muito bem", lembrou Simeone, garantindo que confia "absolutamente" na sua equipa para sair desta situação."Treino com eles, conheço o caráter deles e confio neles", vincou o argentino, recusando-se a apontar o dedo unicamente à defesa, pelos golos que tem consentido. "Considero que quando a equipa tem algumas situações a evoluir, passa pela equipa em completo, não identifico apenas uma parcela. O trabalho coletivo dos dez jogadores de campo e do guarda-redes ajuda a melhorar a parte defensiva e a parte ofensiva", constatou.