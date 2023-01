Diego Simeone perto do fim da linha no At. Madrid

Após a derrota com o Real Madrid, na quinta-feira, Diego Simeone remeteu para o final da época a decisão sobre o seu futuro no At. Madrid. Mas, apesar de o técnico argentino ter contrato com os rojiblancos até 2024, a imprensa espanhola garantiu ontem que ‘El Cholo’ deixará o clube após mais de 11 anos no cargo – estreou-se a 7 de janeiro de 2012. E os colchoneros querem Luis Enrique (ex-treinador do Barcelona e da seleção espanhola) para lhe suceder – Mauricio Pochettino e Marcelo Gallardo são outros nomes apontados.

Já a sete pontos do 3º lugar – e a 13 da liderança, com mais um jogo –, e eliminado da Taça do Rei e das provas europeias, o Atlético tem sido uma desilusão, tal como já fora em 2021/22. E os números demonstram-no: se a época anterior já tinha sido a pior com Simeone ao nível de derrotas (15, ou seja 27,78% dos jogos), a situação é ainda mais negativa, com 9 derrotas em 29 encontros (31,03%). A indemnização pode ser um problema, mas de acordo com a Cadena Ser, existe uma cláusula que permitirá ao Atleti pagar muito menos para demitir o técnico no caso de o clube falhar o apuramento para a próxima edição da Champions.