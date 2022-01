Diego Simeone recebe autorização das autoridades de saúde e vai hoje para o banco

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió un informe en el que consideraba resuelto su caso de Covid-19 y que le habilitaba para sentarse en el banquillo esta tarde. — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

Diego Simeone vai poder estar hoje no jogo do(15h15), da LaLiga, depois de ter recebido luz verde por parte das autoridades de saúde espanholas.O treinador argentino dos colchoneros esteve infetado com covid-19 e já foi libertado do isolamento, segundo revelou o clube, nas redes sociais."Diego Pablo Simeone vai liderar a nossa equipa a partir do banco no Wanda Metropolitano no dérbi diante do Rayo Vallecano, depois de receber autorização da LaLiga. A 'Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid' emitiu um informação considerando resolvido o seu caso de covid-19 e autorizando-o a estar no banco esta tarde", informa o Atlético Madrid.