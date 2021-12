Diego Simeone só tem um central para defrontar o FC Porto

Diego Simeone confirmou esta segunda-feira que o uruguaio José Giménez também não vai poder defrontar o FC Porto, uma vez que não recuperou da lesão. Dessa forma, o técnico argentino só dispõe de Mario Hermoso para jogar no centro da defesa."Giménez não vai poder jogar, mas tenho um grupo de homens que vai chegar-se à frente numa situação dessas. O certo é que temos três dos quatro centrais indisponíveis", lembrou Simeone.Com efeito, o técnico do Atlético Madrid não vai poder contar com o castigado Felipe, que assim está impedido de defrontar os seus ex-companheiros do FC Porto e regressar ao Dragão, bem como os lesionados Savic e Giménez. Assim, Simeone terá de fazer uma adaptação no centro da defesa neste jogo decisivo de apuramento para os oitavos-de-final da Champions.