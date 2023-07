Diego Simeone sobre João Félix: «Ninguém, mas ninguém, está acima do Atlético»

Diego Simeone deu esta quarta-feira a sua primeira conferência de imprensa na pré-temporada 2023/24, antes de um treino dos colchoneros na Coreia do Sul, onde foi naturalmente questionado sobre João Félix."O mais importante é que nenhum de nós nesta equipa é mais importante do que o Atlético. O Atlético é mais importante que todos nós. Quando chegamos há valores como compromisso, humildade, respeito... Temos de o demonstrar até ao último dia. Ninguém, mas ninguém, está acima do Atlético", atirou Simeone.Questionado sobre se jogadores como Félix e Antoine Griezmann vão ter tempo de jogo na pré-temporada, o técnico explicou: "Vamos tentar fazer com que todos os jogadores somem minutos, para que ganhem ritmo. Vamos tentar dar o que as pessoas querem ver, com jogadores como Griezmann, João, De Paul, Savic... Tentaremos nivelar, de forma a que tenham a carga de jogos necessária para o que está por vir."