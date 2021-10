Diego Simeone sonhou com Messi no At. Madrid durante... três horas

Quando a saída de Leo Messi do Barcelona se tornou numa realidade, rapidamente a imprensa internacional o colocou com um pé e meio no Paris SG, mas a verdade é que houve outro trabalho de bastidores para tentar um desvio... inesperado. A história nunca passou de uma possibilidade, mas Diego Simeone assumiu que chegou a sonhar com o argentino no At. Madrid... pelo menos durante algumas horas.





"Quando aconteceu aquilo no Barcelona, ligámos ao Luis [Suárez], com todo o respeito... Ao Leo não liguei, mas ao Luis sim. Perguntei-lhe para saber como estava, se tinha vontade, o que pensava, se havia a mínima possibilidade. A imaginar que podia vir para o Atlético... Coisa que durou três horas, porque o Paris SG estava obviamente obsessionado com essa contratação. Mas a verdade é que não se deram as coisas...", disse o argentino ao jornal 'Olé'.