Diego Simeone vai renovar com o Atlético Madrid até 2027

Diego Simeone e o Atlético Madrid chegaram a acordo para a renovação do contrato do treinador argentino por mais três temporadas, revela em Espanha o jornal 'Marca'. O novo vínculo, até 2027, deverá ser oficializado nos próximos dias.O técnico, que está ao serviço dos colchoneros desde 2011, é o treinador com mais conquistas nos 120 anos de história do Atlético Madrid, com 8 títulos ganhos, incluindo dois campeonatos espanhóis e duas Ligas Europa.