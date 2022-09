Diego Simeone: «Vaia a tirar João Félix? Não espanta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As declarações de Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, na conferência de imprensa após o triunfo por 2-1 sobre o FC Porto na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde aproveitou para elogiar o internacional português João Félix.

Que análise faz ao jogo?

"Não jogámos bem. Na primeira parte, não houve oportunidades. Depois houve o golo anulado ao Koke. Eles foram melhores no meio-campo, controlaram pela intensidade. Tivemos um golo de sorte do Mario, mas não tivemos tranquilidade. Fizemos o penálti, que o Oblak quase defende, e terminámos com um golo de bola parada que nos deixa felizes. Serve o triunfo para corrigir, mas está claro que foi mau."

Que palavras tem para Griezmann?

"São muitos anos juntos. Há um afeto, mas também há a realidade e os números. A época passada foi irregular, mas esperemos que esteja forte mentalmente. Mostra qualidade e a hierarquia logo se verá."



Até quando vai entrar só aos 60 minutos?

"A realidade é que está a jogar bem nos 30 minutos. Em 90 minutos não sabemos."



O que pensa dos assobios que recebeu ao tirar João Félix?

"Não me espanta. O João é importante, mas o Correa também. Ganhámos na Liga com ele."

Como tem visto a evolução do João Félix?

"Está a trabalhar muito bem, está muito mais maduro. Precisa de um golo, leva muitas partidas sem consegui-lo. Às vezes apoquenta-se por isso. Tem de haver tranquilidade", terminou.