Dono de 'sex shop' em Birmingham sofre por João Félix e companhia: «Estou uma pilha de nervos»

Carl Edwards, proprietário de uma 'sex shop' em Birmingham, segue atentamente o que se passa no campeonato espanhol. É que se o Atlético Madrid conquistar o título, Edwards, de 59 anos, embolsa cerca de 15 mil euros, depois de ter feito uma aposta de meia libra (cerca de 58 cêntimos) no início da época.





Segundo o Daily Mail, Edwards fez a aposta no verão e já nem se recordava dela. Até que a encontrou há pouco tempo e verificou que tinha acertado em todos os prognósticos: apostou no Manchester Cikty, no Norwich, no Hull e no Cheltenham como campeões dos quatro primeiros escalões do futebol inglês, juntando ainda o Atlético Madrid como campeão espanhol.Se os colchoneros vencerem, Edwards embolsa 12.967,50 libras, cerca de 15 mil euros. "Estou uma pilha de nervos. Quase me dava um enfarte no outro dia, nunca ganhei uma aposta como esta na minha vida", contou o homem ao 'Daily Mail'.