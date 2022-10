Inquéritos João Félix deve procurar deixar o At. Madrid no mercado de inverno? Sim

Já se percebeu que o 'casamento' entre João Félix e o Atlético Madrid não atravessa um grande momento, bem pelo contrário. O internacional português vive talvez a pior fase desde que chegou à capital espanhola em 2019, prova disso foi o facto de ter voltado a ficar no banco pelo sexto jogo consecutivo. Nesses mesmo seis jogos, o número 7 dos colchoneros disputou uns meros 37 minutos.É cada vez mais evidente que o português não conta para Diego Simeone. Entre algumas 'bocas' do técnico e uns gestos peculiares do craque nos treinos, é bem percetivel que a relação está cada vez mais 'azeda'. Hoje, diante do Rayo Vallecano, o Atlético Madrid desperdiçou ocasiões para dilatar a vantagem e acabou por empatar (1-1).A verdade é que nem isso levou o técnico a lançar o português, que também não foi a jogo frente ao Club Brugge, para a Liga dos Campeões - tinha jogado contra os belgas, mas fora de casa (10 minutos). Contra o Sevilha entrou a 3 minutos do fim, tendo disputado 16 minutos frente ao Girona e 8 com o Athletic Bilbao.