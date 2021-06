Eduardo Inda: «Félix pediu para sair e o Atlético Madrid colocou o jogador no mercado»

João Félix pediu para sair do Atlético Madrid. A informação foi avançada esta quarta-feira por Eduardo Inda, diretor do 'OKDIARIO' no programa 'El Chiringuito'. Segundo o jornalista espanhol, o craque português fez um pedido oficial à direção colchonera para abandonar Madrid e os responsáveis mostraram abertura a colocar o avançado no mercado.





"João Félix pediu para sair e o Atlético Madrid acedeu", frisou. "O problema é que custou 120 milhões de euros e o Atlético não vai conseguir vender a esse preço porque o jogador desvalorizou", apontou Inda, que explicou que os merengues veem como "impossível" uma transferência nessa grandeza.