Em Espanha dizem que Atlético Madrid quer contar com Griezmann mas descarta troca com João Félix

O Barcelona tentou o empréstimo de João Félix através de Jorge Mendes, como deu conta a 'RAC1', de Espanha, mas o pedido foi recusado pelo Atlético Madrid. Contudo, segundo a imprensa espanhola, o português ainda pode acabar nos catalães neste último dia de mercado de transferências devido a... Griezmann.





Os colchoneros continuam interessados no regresso do internacional francês à capital espanhola, pelo que o Barcelona vai tentar a troca dos dois jogadores, algo que serviria as pretensões dos dois clubes. No entanto, há um dado a ter em conta: o Atlético Madrid quer contar com Griezmann, mas não está disposto a libertar João Félix.Ainda assim, a possibilidade continua em aberto, de acordo com a imprensa daquele país.