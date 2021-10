Em Itália dizem que a Juventus vai tentar garantir João Félix já em janeiro

O site italiano 'tuttomercatoweb' avança que a Juventus quer reforçar a sua frente de ataque já em janeiro e que pretende contactar o Atlético Madrid no sentido de garantir João Félix por empréstimo.





A equipa bianconera reforçou-se com Moise Kean depois da saída de Cristiano Ronaldo para o Manchester United, mas o ex-jogador do Everton não parece ter as características necessárias para ajudar Paulo Dybala e Morata a elevarem os números da Juve no ataque.A notícia fez eco em Espanha, onde se diz que muito dificilmente o Atlético Madrid aceitará emprestar o jovem português. Aliás, no fecho do mercado de verão o Barcelona fez uma proposta parecida, que foi liminarmente rejeitada pelos colchoneros.Depois da exibição de João Félix no jogo com o Barcelona, os responsáveis do clube de Madrid estão cada vez mais convencidos de que o português ainda terá muito para dar à equipa na presente época.O 'Calciomercato' avança que a Juventus também está interessada em garantir o empréstimo de Bernardo Silva. A provável saída de Ramsey e a situação incerta da McKennie na formação italiana abrem uma vaga no meio-campo, que pode vir a ser ocupada pelo português.