Empréstimo sem opção de compra e renovação pelo At. Madrid: mais detalhes da ida de João Félix para o Barcelona

Enquanto João Félix se prepara para ser oficializado como novo jogador do Barcelona, o jornalista italiano Fabrizio Romano informou esta sexta-feira ao final da tarde que já há acordo entre os dois clubes e que o empréstimo do avançado internacional português não contemplará uma opção de compra. Ou seja, aconteça o que acontecer, João Félix voltará ao Atlético Madrid no final da presente temporada.

Segundo o portal espanhol 'Relevo', o criativo luso renovou o contrato com os colchoneros até 2028 antes de rumar ao atual campeão de Espanha.





