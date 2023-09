Enrique Cerezo deixa 'dica' ao Barcelona por João Félix: «Estamos à espera a ver se se decidem ou não»

À margem do sorteio da Liga dos Campeões , Enrique Cerezo falou da situação de João Félix e deixou uma espécie de 'dica' ao Barcelona."Neste momento, a 24 horas do fecho do mercado é jogador do At. Madrid. Entendes? Estamos à espera como se soluciona este tema, dentro de 48 horas vais saber. Ele já disse que quer sair para uma equipa em concreto, que é o Barcelona, estamos à espera a ver se se decidem ou não. Há sempre ofertas pelos grandes jogadores como o João Félix", disse.