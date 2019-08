Enrique Cerezo 'fecha a porta' a James Rodríguez

O futuro de James Rodríguez não deverá vai passar pelo Atlético Madrid. A informação foi avançada, este sábado, pelo próprio Enrique Cerezo, presidente dos rojiblancos, numa entrevista à Rádio Kiss Kiss, meio de comunicação oficial do Nápoles, durante uma curta viagem à Itália."James Rodríguez? A nossa equipa já está forte da maneira que está e acreditamos que já estamos em condições de competir em todas as frentes. O plantel encontra-se fechado, mas no futebol nunca se sabe o dia de amanhã. Hoje, posso dizer que estamos fortes e satisfeitos com a equipa", revelou o dirigente colchonero.Depois de Miguel Ángel Gil Marín, conselheiro delegado do clube colchonero, ter reconhecido o interesse no ex-portista , é a vez do dirigente máximo do clube 'negar' a sua contratação.James Rodríguez que, depois da grave lesão sofrida por Marcos Asensio , deverá permanecer no Real Madrid, clube com o qual tem contrato até 2020.