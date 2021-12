Enrique Cerezo: «Peço que respeitem o estilo de jogo de João Félix. Deveriam protegê-lo mais»

Em entrevista exclusiva ao jornal espanhol 'Marca', o presidente do Atlético Madrid Enrique Cerezo fez um balanço do último ano, que culminou na conquista do título espanhol de futebol por parte da equipa orientada por Diego Simeone.Em declarações à mesma fonte, o líder máximo dos colchoneros falou também sobre João Félix, assumindo que o avançado português ainda tem tempo para mostrar toda a sua qualidade e importância no Atlético Madrid dentro de campo, dando Sergio Agüero como exemplo."Vejo-o fantasticamente bem, como uma das grandes figuras do futevol e no Atlético. Quando veio o Agüero quem treinava era o [Javier] Aguirre e todo se chateavam porque ele não jogava tanto como queriam. O treinador dava-lhe minutos, tirava-o e depois dava-lhe mais alguns minutos... E agora, repara, a quem há que dar razão? Os jogadores têm que ter as suas etapas e o João [Félix] ainda é muito jovem. Também deveriam protegê-lo mais. Sofre demasiadas faltas duras. Peço que respeitem o estilo de jogo do João."Sobre as constantes queixas por parte dos adeptos sobre a utilização que Simeone dá a João Félix, Cerezo remeteu apenas para a competência do treinador. "Não posso comentar esse tipo de questões, não sou o treinador. Simeone faz todos os possíveis para que os jogadores se sintam o mais cómodos possíveis na equipa e dentro de campo. Ele conhece-o bem e sabe em que momento deve colocá-lo a jogar", atirou.