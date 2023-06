Enrique Cerezo: «Se nos chegar alguma oferta por João Félix, certamente será considerada»

Enrique Cerezo admitiu que o futuro de João Félix no Atlético de Madrid está em aberto. Numa altura em que o mercado de transferências está já agitado, o presidente do clube espanhol não abriu o jogo sobre o internacional português."João Félix continua a ser jogador do Atlético Madrid. Se nos chegar alguma oferta, certamente será considerada; se não chegar, então continuará no Atlético", afirmou à margem da apresentação da MADCUP, torneio internacional de futebol masculino e feminino.Se a continuidade de João Félix no At. Madrid é ainda uma incógnita, certo é que o clube vai mesmo ter de ir ao mercado. "Na verdade não sei ao certo [quantos reforços a equipa precisa], mas acredito que teremos de trazer no mínimo dois ou três", assumiu o dirigente.Recorde-se que João Félix regressa aos colchoneros após um empréstimo de seis meses ao Chelsea. No Atlético, em três temporadas e meia, o avançado de 23 anos nunca se conseguiu impor - conta com 34 golos e 16 assistências em 131 jogos.