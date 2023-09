Enrique Cerezo sobre João Félix: «Deixem-no mostrar tudo o que tem dentro dele»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, falou esta quarta-feira sobre João Félix, numa tentativa de 'acalmar os ânimos' em relação à ida do avançado para Barcelona, deixando claro que ainda é jogador dos colchoneros."Deixem-no mostrar tudo o que tem dentro dele, que é muito. Pode ser um dos grandes da Europa em dois anos e estou convencido de que o vai fazer no Barcelona, mas tenho de dizer que é um jogador do Atlético Madrid", referiu, em declarações aos jornalistas em Majadahonda, onde fez o discurso de abertura das festas daquele município de Madrid.Enrique Cerezo foi ainda questionado sobre o 'Caso Rubiales': "Não sei quem tem de pedir desculpas a quem porque não estou nem no corpo de Jenni Hermoso nem no de Rubiales. Se Rubiales tem de pedir desculpa a Jenni terá de o fazer. Se não o fizer agora, fá-lo-á em breve. Acho que tem de ser assim, mas é um assunto que pessoalmente não me interessa, nem gosto de falar dele porque não tenho nada para dizer".