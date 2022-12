Espanhóis avançam com valor que Atlético Madrid aceita receber por João Félix em janeiro

O jornal espanhol 'As' noticia esta quinta-feira que João Félix deve mesmo deixar o Atlético Madrid em janeiro. O clube mostrou-se de início renitente em deixar sair uma das suas pérolas, mas ao que parece já terá aceitado a evidência de que a relação do jogador com Simeone não tem cura possível e até já terá fixado um preço: 100 milhões de euros.Este é o valor das propostas que Jorge Mendes deve fazer chegar ao Wanda Metropolitano, entre valor fixo e bónus. O clube espanhol, recorde-se, pagou 127 milhões em 2019, quando o contratou ao Benfica.Os principais interessados são, ainda segundo o mesmo jornal, Manchester United, PSG e Bayern Munique.No verão os red devils terão apresentado uma proposta de 130 milhões, que os colchoneros recusaram. O PSG, entretanto, terá entrado em contracto com o próprio jogador através de Luís Campos, o seu diretor desportivo, mostrando interesse na sua contratação.Embora não tenha estado nos últimos tempos entre as primeiras escolhas de Diego Simeone no Atlético Madrid, João Félix destacou-se na Seleção no particular com a Nigéria e foi aposta de Fernando Santos para os dois primeiros jogos de Portugal no Mundial.E no Qatar Félix vai mostrando a Simeone que não perdeu valor, com os candidatos à sua contratação a formarem fila...