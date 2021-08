Espanhóis avançam que Rafa Mir vai reforçar o Atlético Madrid

Rafa Mir vai reforçar o Atlético Madrid e assinar um contrato válido por quatro épocas com os colchoneros, avança a 'Marca'.





O jornal espanhol garante que, de acordo com algumas fontes, as negociações entre o emblema da capital espanhola e o Wolverhampton estão praticamente fechadas, sendo que o avançado, de 24 anos, vai integrar os treinos às ordens de Diego Simeone já na próxima semana, quando regressar de Tóquio, onde este sábado defronta o Brasil na final do torneio masculino.A confirmar-se a transferência, o Atlético Madrid bate assim a concorrência de Sevilha e alguns clubes europeus pelo dianteiro, que esteve em destaque em Tóquio'2020 com o hat-trick diante da Costa do Marfim e apontou 16 golos na época passada pelo Huesca, clube no qual atuou por empréstimo do emblema inglês.Rafa Mir deverá custar cerca de 15 milhões de euros ao Atlético Madrid e vem dar mais opções a Diego Simeone para o ataque dos colchoneros, no qual o técnico dispõe apenas de Luis Suárez como nove puro.