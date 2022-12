Espanhóis colocam Arsenal na corrida por João Félix

Com Portugal fora do Mundial a imprensa espanhola voltou a dar gás à possível saída de João Félix do Atlético Madrid. O jogador disse no Qatar que o seu futuro seria decidido apenas depois da competição e agora que a Seleção Nacional se despediu da prova, os olhos estão postos no Wanda Metropolitano. Interessados não faltam - até porque Félix exibiu-se no Qatar a bom nível - e ao Bayern Munique, ao PSG e ao Manchester United o jornal 'As' acrescenta agora o Arsenal na lista de pretendentes.A rutura entre João Félix e o treinador Diego Simeone parece ser total, conforme admitia há dias Miguel Ángel Gil Marín, conselheiro delegado do clube. "Gostaria que ele continuasse mas, por motivos que não me quero alongar, a relação entre ele e o mister, os minutos jogados e a motivação fazem pensar que o razoável para o clube é que, se surgir uma boa opção para ambas as partes, o Atlético tenha pelo menos de a analisar", explicou aquele responsável, em declarações à TVE.João Félix, que tem contrato com os colchoneros até 2024, quer deixar o Atlético Madrid já em janeiro e Jorge Mendes procura uma solução para o jogador.Mas não será barato garantir o passe de Félix. O clube espanhol pagou 127 milhões por ele em 2019 e não vai, certamente, deixá-lo sair a preço de saldo.