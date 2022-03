Espanhóis colocam jovem lateral do Atl. Madrid no radar de FC Porto, Benfica e Sp. Braga

Sergio Díez, jovem lateral-direito de apenas 18 anos, tem sido um dos jogadores em grande destaque na atual temporada dos juvenis do Atlético Madrid. O defesa dos colchoneros termina contrato no final da presente época e de acordo com o jornal espanhol 'Marca' estará a ser seguido desde muito perto por FC Porto, Benfica e Sp. Braga.Recorde-se que os colchoneros foram adversários dos dragões na fase de grupos da UEFA Youth League, tendo o lateral-direito sido lançado a titular por Fernando Torres nos dois encontros, que terminaram com um triunfo para cada um dos lados.