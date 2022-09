Espanhóis confirmam que Oblak falha jogo da Champions com o FC Porto

O jornal espanhol 'As' avança esta segunda-feira que o Atlético Madrid não vai poder contar com Jan Oblak no jogo com o FC Porto da próxima quarta-feira, que marca a estreia das duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões.O guarda-redes esloveno tem uma lesão na coxa, sofrida num choque durante o encontro do último sábado com a Real Sociedad, para o campeonato espanhol. Segundo o jornal, os exames realizados mostraram que não se trata de um problema grave, mas o jogador tem um hematoma na zona de impacto, pelo que a recomendação dos médicos é para que descanse, de modo a estar a postos para no próximo fim de semana defrontar o Celtic, na LaLiga.O guarda-redes será assim substituído por Grbic, à semelhança do que aconteceu na partida com a Real Sociedad, quando foi forçado a sair, aos 85 minutos. O croata esteve emprestado na época passada ao Lille, onde disputou alguns encontros na Liga dos Campeões.