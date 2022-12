Atlético Madrid sem propostas por João Félix, dizem espanhóis

Em grande destaque na última partida do Atlético Madrid para o campeonato espanhol (apontou um golo), João Félix surge este sábado em foco na imprensa desportiva daquele país.

De acordo com o jornal 'AS', o Atlético Madrid não recebeu até ao momento qualquer proposta pelo jovem internacional português, que já demonstrou vontade em sair na reabertura do mercado de transferências. Clubes ingleses têm estado atentos à situação contratual do ex-jogador do Benfica, mas ainda não avançaram com uma proposta concreta junto dos responsáveis colchoneros, nem mesmo em caso de empréstimo até ao final da temporada.





O avançado apontou o primeiro golo colchonero no triunfo (2-0) do Atlético Madrid sobre o Elche,. No momento em que foi substituído por Diego Simeone, João Félixdo clube da capital espanhola, um momento que foi registado pela transmissão televisiva da partida.