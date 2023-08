Espanhóis dizem que João Félix pondera rescindir com o Atlético Madrid

É a bomba do dia em Espanha. A La Sexta adianta que João Félix e os seus representantes estarão a ponderar avançar para a rescisão unilateral do contrato com o At. Madrid. Segundo a emissora, o avançado quer sair do clube e tenciona que os colchoneros aceitem alguma das possibilidades que Jorge Mendes tem em mãos para o futuro do jogador, caso contrário irá avançar para esta medida drástica.Em causa está a sua situação no clube, que Félix considera ser cada vez mais insustentável, especialmente depois dos insultos de que foi alvo no jogo de segunda-feira com o Granada.De acordo com a La Sexta, os advogados de João Félix já estarão a estudar todas as possibilidades, mas entendem que a rescisão de contrato neste contexto seria "justificada".