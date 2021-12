Espanhóis dizem que Jorge Mendes trabalha para transferir João Félix em janeiro

Enrique Cerezo garantiu há poucos dias que João Félix é um jogador intransferível , que o At. Madrid aposta nele como apostou em Kun Agüero, mas os sinais que Diego Simeone vai dando, ao não colocar o português de início nem nos jogos mais importantes - pese embora entrar e fazer a diferença -, são totalmente opostos. Por isso, escreve esta segunda-feira o jornal 'AS', há cada vez mais gente que não entende as opções do técnico e agora, ao que parece, junta-se também Jorge Mendes a esse lote.De acordo com a informação adiantada pelo diário espanhol, o empresário do avançado português já fez notar que não está contente com a situação e procura uma saída no mercado de inverno. Segundo o 'AS', há interessados na Premier League e o argumento de Jorge Mendes passa essencialmente pelo facto de 2022 ser ano de Mundial, um torneio que João Félix pretende disputar (isto caso Portugal se apure). Algo que, com a escassez de jogos em Madrid, dificilmente poderá ser conseguido.Atualmente avaliado em 70 milhões de euros, Félix tem contrato até 2026 e esta temporada disputou 14 encontros, com um golo e duas assistências no registo. A questão é que o português apenas disputou seis desses encontros como titular...