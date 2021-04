Espanhóis falam em "prova final" para João Félix: «Tem de levar a equipa às costas»

Faltam apenas cinco jornadas para o final do campeonato espanhol. O Atlético Madrid continua na frente da tabela classificativa, prova que lidera há 24 jornadas consecutivas, mas a descida abrupta de rendimento da equipa faz com que os adeptos colchoneros comecem a duvidar das capacidades da equipa em sagrar-se novamente campeã sete anos depois (a última vez foi na temporada 2013/14).

É tendo este tópico como base que o jornal espanhol 'Marca' aponta estas últimas cinco jornadas da La Liga como a "prova final" para João Félix mostrar todo o seu "talento indescritível", que fez o Atlético Madrid desembolsar 127 milhões de euros no verão de 2019, afirmando que o jovem avançado português terá, juntamente com Luis Suárez, de levar o Atlético Madrid "às costas". Ou seja, rumo ao 11.º título de campeão nacional da história do clube. "É a sua vez. É a sua prova final", remata o artigo publicado esta terça-feira.





Recorde-se que João Félix iniciou a presente temporada a todo o gás, tendo o ex-Benfica apontado cinco golos e três assistências nas sete primeiras jornadas da La Liga. Pelo meio, o internacional português enfrentou duas paragens, uma por infeção pela doença da Covid-19 e outra por lesão no tornozelo, que o retirou de cinco jogos.